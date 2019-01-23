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Australian Open. 1/2 финала. Квитова сыграет с Коллинс, Осака – с Плишковой

23.01.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Australian Open Петра Квитова в 6:00 по белорусскому времени сыграет с Даниэль Коллинс, а не ранее 7:30 – Наоми Осака – с Каролиной Плишковой.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
24 января, 05.00
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Наоми Осака (Япония)
Дата проведения
24 января, 06.30
Онлайн матча

 

 
 
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В полуфинале Australian Open Петра Квитова в 6:00 по белорусскому времени сыграет с Даниэль Коллинс, а не ранее 7:30 – Наоми Осака – с Каролиной Плишковой.
 
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