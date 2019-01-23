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Australian Open. 1/2 финала. Квитова сыграет с Коллинс, Осака – с Плишковой
23.01.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале Australian Open Петра Квитова в 6:00 по белорусскому времени сыграет с Даниэль Коллинс, а не ранее 7:30 – Наоми Осака – с Каролиной Плишковой.
Полностью сетка
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
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В полуфинале Australian Open Петра Квитова в 6:00 по белорусскому времени сыграет с Даниэль Коллинс, а не ранее 7:30 – Наоми Осака – с Каролиной Плишковой.
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