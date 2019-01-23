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НБА. «Индиана» победила «Торонто», «Филадельфия» взяла верх над «Сан-Антонио» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. Во встрече лидеров Востока «Индиана» победила «Торонто» (110:106).
«Филадельфия» дома обыграла «Сан-Антонио» (122:120).
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.
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