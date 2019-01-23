ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Индиана» победила «Торонто», «Филадельфия» взяла верх над «Сан-Антонио» и другие матчи

24.01.2019 07:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. Во встрече лидеров Востока «Индиана» победила «Торонто» (110:106).

«Филадельфия» дома обыграла «Сан-Антонио» (122:120).

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Торонто 110:106 (24:16, 35:31, 25:28, 26:31)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Хьюстон 110:114 (31:28, 32:30, 15:30, 32:26)
Дата проведения
24 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Кливленд 123:103 (27:30, 38:20, 27:30, 31:23)
Дата проведения
24 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Орландо 114:110 (26:25, 30:31, 33:30, 25:24)
Дата проведения
24 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Клипперс 99:111 (31:27, 23:27, 18:23, 27:34)
Дата проведения
24 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Сан-Антонио 122:120 (34:35, 33:29, 29:32, 26:24)
Дата проведения
24 января, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Шарлотт 107:118 (22:23, 32:35, 22:28, 31:32)
Дата проведения
24 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Детройт 94:98 (28:31, 19:26, 23:22, 24:19)
Дата проведения
24 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Атланта 101:121 (25:42, 35:24, 23:32, 18:23)
Дата проведения
24 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Денвер 73:64 (3 четверть)
Дата проведения
24 января, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Челси» арендовал Игуаина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика