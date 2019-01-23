ФК «Сморгонь» начал предсезонную подготовку. 23 января тренерский штаб и футболисты, находящиеся на просмотре в клубе, провели первую тренировку на стадионе ДЮСШ по футболу (микрорайон Западный).





Под руководством главного тренера ФК «Сморгонь» Алексея Дворецкого на искусственный газон стадиона вышли 14 футболистов. Но как говорит сам тренер, количество тех, кто будет принимать участие в предсезонной подготовке, изменится. Уже в ближайшие дни к этой группе подключатся новые игроки.





Алексей ДВОРЕЦКИЙ

- Вся предсезонная подготовка пройдет в два этапа. Первый – с 23 по 26 января. Это время адаптации, знакомства с футболистами. На этом отрезке подготовки проведем в Сморгони двухстороннюю игру, в которой примет участие тренерский штаб «Сморгони». Второй этап более длительный – с 28 января по 8 февраля. Итогом этого отрезка подготовки станет товарищеская игра против дублирующего состава гродненского «Немана» в манеже областного центра, - пояснил Алексей Дворецкий.





В первой тренировке команды приняли участие знакомые болельщикам по прошлому сезону вратари Матвей Францкевич, Антон Голговский и Матвей Кажарнович; защитники Павел Вакулич и Алексей Никулин; полузащитники Евгений Смаль, Алексей Клачкевич, Александр Толканица, Владислав Яцкевич и Егор Пицык. На просмотре в клубе находятся Илья Новицкий из «Клецка», Константин Куимов из дублирующего состава «Смолевичей» и Олег Крот из дубля «Слуцка». Также тренируется с командой, игравший в прошлом сезоне за юношескую команду «БАТЭ», сморгонский воспитанник Никита Савицкий.





По словам главкома «Сморгони», работа, которую необходимо проделать и футболистам, и тренерскому штабу, огромная.

- Задачи, стоящие на предсезонную подготовку: посмотреть, в какой форме находятся футболисты; совместить работу на синтетическом поле, в тренажерном зале и в зале для мини-футбола ФОК «Юность». В меньшей степени будет задействован футзал, так как то, что касается футбола, есть на большом стандартном поле. Здесь тренерский штаб увидит мышление ребят, их работу с мячом, - подытожил Алексей Дворецкий.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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