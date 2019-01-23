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ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку

24.01.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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ФК «Сморгонь» начал предсезонную подготовку. 23 января тренерский штаб и футболисты, находящиеся на просмотре в клубе, провели первую тренировку на стадионе ДЮСШ по футболу (микрорайон Западный).

ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку

Под руководством главного тренера ФК «Сморгонь» Алексея Дворецкого на искусственный газон стадиона вышли 14 футболистов. Но как говорит сам тренер, количество тех, кто будет принимать участие в предсезонной подготовке, изменится. Уже в ближайшие дни к этой группе подключатся новые игроки.

ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку

Алексей ДВОРЕЦКИЙ

- Вся предсезонная подготовка пройдет в два этапа. Первый – с 23 по 26 января. Это время адаптации, знакомства с футболистами. На этом отрезке подготовки проведем в Сморгони двухстороннюю игру, в которой примет участие тренерский штаб «Сморгони». Второй этап более длительный – с 28 января по 8 февраля. Итогом этого отрезка подготовки станет товарищеская игра против дублирующего состава гродненского «Немана» в манеже областного центра, - пояснил Алексей Дворецкий.

ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку

В первой тренировке команды приняли участие знакомые болельщикам по прошлому сезону вратари Матвей Францкевич, Антон Голговский и Матвей Кажарнович; защитники Павел Вакулич и Алексей Никулин; полузащитники Евгений Смаль, Алексей Клачкевич, Александр Толканица, Владислав Яцкевич и Егор Пицык. На просмотре в клубе находятся Илья Новицкий из «Клецка», Константин Куимов из дублирующего состава «Смолевичей» и Олег Крот из дубля «Слуцка». Также тренируется с командой, игравший в прошлом сезоне за юношескую команду «БАТЭ», сморгонский воспитанник Никита Савицкий.

ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку

По словам главкома «Сморгони», работа, которую необходимо проделать и футболистам, и тренерскому штабу, огромная.

- Задачи, стоящие на предсезонную подготовку: посмотреть, в какой форме находятся футболисты; совместить работу на синтетическом поле, в тренажерном зале и в зале для мини-футбола ФОК «Юность». В меньшей степени будет задействован футзал, так как то, что касается футбола, есть на большом стандартном поле. Здесь тренерский штаб увидит мышление ребят, их работу с мячом, - подытожил Алексей Дворецкий.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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Теги: знакомства
 
 
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ФК «Сморгонь» начал предсезонную подготовку. 23 января тренерский штаб и футболисты, находящиеся на просмотре в клубе, провели первую тренировку на стадионе ДЮСШ...
 
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