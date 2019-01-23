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ФК "Сморгонь" вышел из отпуска и начал предсезонную подготовку
24.01.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
ФК «Сморгонь» начал предсезонную подготовку. 23 января тренерский штаб и футболисты, находящиеся на просмотре в клубе, провели первую тренировку на стадионе ДЮСШ по футболу (микрорайон Западный).
Под руководством главного тренера ФК «Сморгонь» Алексея Дворецкого на искусственный газон стадиона вышли 14 футболистов. Но как говорит сам тренер, количество тех, кто будет принимать участие в предсезонной подготовке, изменится. Уже в ближайшие дни к этой группе подключатся новые игроки.
Алексей ДВОРЕЦКИЙ
В первой тренировке команды приняли участие знакомые болельщикам по прошлому сезону вратари Матвей Францкевич, Антон Голговский и Матвей Кажарнович; защитники Павел Вакулич и Алексей Никулин; полузащитники Евгений Смаль, Алексей Клачкевич, Александр Толканица, Владислав Яцкевич и Егор Пицык. На просмотре в клубе находятся Илья Новицкий из «Клецка», Константин Куимов из дублирующего состава «Смолевичей» и Олег Крот из дубля «Слуцка». Также тренируется с командой, игравший в прошлом сезоне за юношескую команду «БАТЭ», сморгонский воспитанник Никита Савицкий.
По словам главкома «Сморгони», работа, которую необходимо проделать и футболистам, и тренерскому штабу, огромная.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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ФК «Сморгонь» начал предсезонную подготовку. 23 января тренерский штаб и футболисты, находящиеся на просмотре в клубе, провели первую тренировку на стадионе ДЮСШ...
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