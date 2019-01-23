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Гутор продлил контракт с брестским «Динамо»
24.01.2019 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь Александ Гутор подписал новый контракт с «Динамо» Брест. Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает
29-летний футболист в минувшем сезоне сыграл в 24 играх чемпионата и выиграл Суперкубок, а также Кубок Беларуси-2018.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Вратарь Александ Гутор подписал новый контракт с «Динамо» Брест.
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