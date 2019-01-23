Гутор продлил контракт с брестским «Динамо»

Вратарь Александ Гутор подписал новый контракт с «Динамо» Брест. Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт команды.

29-летний футболист в минувшем сезоне сыграл в 24 играх чемпионата и выиграл Суперкубок, а также Кубок Беларуси-2018.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь .





Фото: Официальная группа брестского «Динамо» «Вконтакте»