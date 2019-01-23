Пресс-секретарь НОК об аккредитации портала президента на Олимпиаду: «Сайт не пишет о спорте? Этого в требованиях МОК нет»

Пресс-атташе НОК Виктория Меннанова объяснила, как определялись СМИ, которые будут работать на Олимпиаде в Токио .

– Как определялись СМИ, которые будут работать на Олимпиаде в Токио?

– На нашем сайте все изложено. Решение вынесла комиссия по взаимодействию со средствами массовой информации.

– Заявку подавал портал TUT.BY. Можете пояснить, ему отказали в аккредитации?

– Были приняты и рассмотрены все заявки. Члены комиссии проголосовали и приняли решение, которое впоследствии было направлено исполкому НОК.

– По нашей информации, TUT.BY не получил аккредитацию из-за того, что не имел свидетельства о регистрации в качестве СМИ. Это так?

– Прием заявок был открыт до 21 декабря. Среди всех требований и критериев для участия в процедуре значилось наличие госрегистрации.

– Портал ее получил 21 января.

– А прием заявок был до 21 декабря. И зарегистрироваться надо было именно к этому сроку.

– Среди получивших аккредитацию СМИ, сайт president.gov.by, который совершенно не пишет про спорт. По какой причине он там?

– Среди всех прочих заявок была заявка и от президентского портала. Она была рассмотрена.

– Так там про спорт не пишут.

– Этого в требованиях МОК нет, – сказала Меннанова.

НОК не взял на Олимпиаду самое крупное медиа Беларуси, зато аккредитовал свой сайт и портал президента