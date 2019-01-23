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24 игрока отправились на сбор БАТЭ в Турцию. Туоминен – вне состава

24.01.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб борисовчан включил в состав следующих футболистов:

Вратари - Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

Защитники - Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

Полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

Нападающие - Боян Дубайич, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Максим Скавыш.

Из-за болезни на сбор не полетел финский нападающий Яссе Туоминен.

Тренировочный сбор БАТЭ пройдет с 24 января по 7 февраля.

 
 
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Тренерский штаб борисовчан включил в состав следующих футболистов: Вратари - Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий; Защитники - Дмитрий Бессмертный,...
 
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