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24 игрока отправились на сбор БАТЭ в Турцию. Туоминен – вне состава
24.01.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб борисовчан включил в состав следующих футболистов:
Вратари - Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
Защитники - Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;
Полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
Нападающие - Боян Дубайич, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Максим Скавыш.
Из-за болезни на сбор не полетел финский нападающий Яссе Туоминен.
Тренировочный сбор БАТЭ пройдет с 24 января по 7 февраля.
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Тренерский штаб борисовчан включил в состав следующих футболистов: Вратари - Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий; Защитники - Дмитрий Бессмертный,...
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