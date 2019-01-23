Форвард Марко Обрадович перешел в «Торпедо-БелАЗ»

Сербский нападающий Марко Обрадович, имеющий также гражданство Черногории, сегодня заключил контракт с «Торпедо-БелАЗ».

Воспитанник школ сербских клубов «Земун» и «Партизан» свою карьеру начал в бельгийском «Эйпене».

С 2013 по 2017 год играл за боснийский «Радник». Полгода провел в Казахстане, выступая за «Актобе», а в феврале 2018 года перешел в красноярский «Енисей», с которым вышел в российскую премьер-лигу.

Выступал за юношескую сборную Сербии и молодежную сборную Черногории. Играет на позиции центрфорварда.

Статистику 27-летнего футболиста смотрите здесь .



