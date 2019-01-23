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Кубок развития (U-17). Беларусь победила Бельгию и вышла в полуфинал

24.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Минске продолжается международный юношеский турнир на призы АБФФ и Минского городского исполнительного комитета «Кубок развития 2019».

Сегодня сборная Беларуси победила Бельгию и вышла в полуфинал с первого места в группе.

Кубок развития-2019 (U-17)

Группа A

3-й тур

Минск

Беларусь – Бельгия 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 3 Мбойо, 1:1 – 16, автогол ван ден Эйден, 2:1 – 66 Макаренко, 3:1 – 67 Ложкин.

24 января, 18.20

Таблица группы А: Беларусь – 3 матча (6 очков), Бельгия – 3 (4), Таджикистан – 3 (4), Финляндия – 3 (3).

Будет обновлено*

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается международный юношеский турнир на призы АБФФ и Минского городского исполнительного комитета «Кубок развития 2019».
 
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