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Кубок развития (U-17). Беларусь победила Бельгию и вышла в полуфинал
24.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске продолжается международный юношеский турнир на призы АБФФ и Минского городского исполнительного комитета «Кубок развития 2019».
Сегодня сборная Беларуси победила Бельгию и вышла в полуфинал с первого места в группе.
Кубок развития-2019 (U-17)
Группа A
3-й тур
Минск
Беларусь – Бельгия 3:1 (1:1, 2:0)
Голы: 0:1 – 3 Мбойо, 1:1 – 16, автогол ван ден Эйден, 2:1 – 66 Макаренко, 3:1 – 67 Ложкин.
24 января, 18.20
Таблица группы А: Беларусь – 3 матча (6 очков), Бельгия – 3 (4), Таджикистан – 3 (4), Финляндия – 3 (3).
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В Минске продолжается международный юношеский турнир на призы АБФФ и Минского городского исполнительного комитета «Кубок развития 2019».
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