Кириллова о том, как сбросила 7 кг: «Это было главное требование тренера, чтобы я стала похожа на лыжницу»

Белорусская лыжница Анастасия Кириллова рассказала о просьбе тренера похудеть.

– Виктор Камоцкий, с которым продолжили работать, поставил вам категоричное условие — сбросить вес?

– Да, это было главное его требование – чтобы я стала похожа на лыжницу.

– Вы сели на жесткую диету?

– Нет. Просто рот немножко прикрыла. Оставив завтрак, обед и ужин, отказалась от перекусов между ними. Исключила из рациона некоторые калорийные продукты – хлеб и сахар. Конфеты стала заменять сухофруктами в небольших количествах. В дни перелетов и в выходные, когда много энергии не тратится, старалась ограничиваться, скажем, салатиком без майонеза. Побольше воды и силы воли. Так и сбросила семь килограммов.

– В команде вас не случайно называют футболисткой?

– Я пробовала себя в этом виде. Хотя изначально пришла в лыжные гонки – еще в шесть лет. На разгрузочных тренировках мы частенько играли в футбол. И лет в 13 — 14 меня как-то заметили проходившие мимо девчата-футболистки. Они предложили попробовать себя в этом виде, сказали, куда прийти. Сходила. И меня так затянуло, что даже мама стала ругаться: мол, что ты распыляешься, столько лет лыжным гонкам отдала, зачем тебе нужен этот женский футбол?! Я даже тайком убегала на тренировки, а это далеко. Однажды в Кемерово уехала на соревнования, за 300 км от своего Томска, никому ничего не сказав. Мама не на шутку переволновалась. Дома, естественно, был скандал. А через какое-то время сама поняла, что действительно в лыжных гонках у меня уже что-то получается, футбол же тормозит прогресс. Потому что работа принципиально отличается. И когда начались проблемы с надкостницами, окончательно отказалась от совмещения. Но играть и сейчас люблю. Те же биатлонисты меня частенько зовут на свои футбольные тренировки.

– Вы не раз побеждали на первенствах России в спринте. Казалось, имеете неплохие перспективы. Почему решились на переезд в Беларусь?

– Несмотря на то что по результатам попадала в сборную по своему возрасту, меня брали только во второй состав. Думаю, из-за того, что не было связей. Я ведь с периферии – 3000 км от Москвы. Тем, кто поближе, проще своих учеников протащить в основу. Поэтому тренер предложил искать что-то другое. И когда знакомая из Беларуси позвала в Минск, подумали: «Почему бы и нет?» Позвонили тренеру, поговорили. Приехала на просмотр и осталась, о чем ни разу не пожалела. Даже когда весной из сборной вывели, такой мысли не возникло. Я настроена на серьезную работу. И здесь всё для этого есть, – цитирует Кириллову «Спортивная панорама» .