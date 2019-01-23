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«Монако» временно отстранил Анри от работы с командой
24.01.2019 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Руководство клуба приняло решение о приостановке работы французского специалиста с первой командой.
Об окончательном решении будет сообщено позже.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Франк Пасси.
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Главный тренер «Монако» Тьерри Анри временно отстранен от занимаемой должности.
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