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В Беларуси появится новый футбольный клуб – «Арсенал» из Дзержинска. С командой уже тренируются Вячеслав Глеб и Осипенко
24.01.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторую лигу собирается заявиться новый клуб – «Арсенал» из Дзержинска. Там уже тренируются Глеб и Осипенко
Как сообщает
Команда уже тренируется в спорткомплексе «Веста».
По сведениям издания, с «Арсеналом» уже работают известные игроки, как Вячеслав Глеб, Павел Кирильчик и Дмитрий Осипенко. Формирование состава еще продолжается.
Главным тренером команды является Сергей Яскович. А руководителем нового клуба называют 32-летнего уроженца Дзержинска Алексея Мелешкевича.
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В Беларуси появится новый футбольный клуб – «Арсенал» из Дзержинска. С командой уже тренируются Вячеслав Глеб и Осипенко
Во вторую лигу собирается заявиться новый клуб – «Арсенал» из Дзержинска.
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