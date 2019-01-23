В Беларуси появится новый футбольный клуб – «Арсенал» из Дзержинска. С командой уже тренируются Вячеслав Глеб и Осипенко

Во вторую лигу собирается заявиться новый клуб – «Арсенал» из Дзержинска. Там уже тренируются Глеб и Осипенко

Как сообщает «Прессбол» , в Беларуси появится новый футбольный клуб – дзержинский «Арсенал». Клуб намерен заявиться во вторую лигу и в короткий срок пробиться в высшую.

Команда уже тренируется в спорткомплексе «Веста».

По сведениям издания, с «Арсеналом» уже работают известные игроки, как Вячеслав Глеб, Павел Кирильчик и Дмитрий Осипенко. Формирование состава еще продолжается.

Главным тренером команды является Сергей Яскович. А руководителем нового клуба называют 32-летнего уроженца Дзержинска Алексея Мелешкевича.