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«Монако» хочет вернуть Жардима спустя 3 месяца после увольнения
24.01.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Леонарду Жардим может снова возглавить «Монако».
По информации Sky Sports, французский клуб ведет переговоры с 44-летним португальцем.
Ранее сообщалось, что руководство «Монако» временно отстранило главного тренера Тьерри Анри от работы с командой.
Жардим работал с «Монако» с лета 2014 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.
Анри 13 октября сменил Жардима на посту главного тренера «Монако». После этого клуб из княжества провел 20 матчей во всех турнирах и выиграл лишь 5 раз (один – по пенальти в Кубке лиги), потерпев 11 поражений и четырежды сыграв вничью.
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Тренер Леонарду Жардим может снова возглавить «Монако».
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