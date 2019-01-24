«Монако» хочет вернуть Жардима спустя 3 месяца после увольнения

Тренер Леонарду Жардим может снова возглавить «Монако».

По информации Sky Sports, французский клуб ведет переговоры с 44-летним португальцем.

Ранее сообщалось, что руководство «Монако» временно отстранило главного тренера Тьерри Анри от работы с командой.

Жардим работал с «Монако» с лета 2014 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Анри 13 октября сменил Жардима на посту главного тренера «Монако». После этого клуб из княжества провел 20 матчей во всех турнирах и выиграл лишь 5 раз (один – по пенальти в Кубке лиги), потерпев 11 поражений и четырежды сыграв вничью.

занял последнее место в группе Лиги чемпионов, вылетел из Кубка Франции и находится в зоне вылета в чемпионате. При этом клуб пробился в полуфинал Кубка лиги.

Похоже, Анри в «Монако» заменит Жардим. Это уже не смешно