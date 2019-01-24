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Минское «Динамо» отстает от зоны плей-офф на 19 очков
24.01.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» по буллитам проиграло рижскому (2:3 Б).
В турнирной таблице Западной конференции «зубры» находятся на 11-й строчке, набрав 34 очка.
Отставание от 8-го места, которое гарантирует попадание в плей-офф, составляет уже 19 очков. На этой позиции находится «Сочи» – 53 очка.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» по буллитам проиграло рижскому (2:3 Б).
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