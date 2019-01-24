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«Прессбол»: детские тренеры «Минска» возмущены распределением средств, вырученных с продаж игроков

24.01.2019 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», немалая часть детских тренеров «Минска» выразила возмущение по поводу распределения средств, вырученных с продаж игроков в другие клубы.

Как пояснили изданию источники на условиях анонимности, тренер в «Минске» ущемлен в правах и не может ни на что претендовать. В регламентирующих документах федерации указано, что специалист, воспитавший игрока, получает не менее 20 процентов от суммы трансфера. В таком же постановлении Совета министров сказано не более чем о 20 процентах. Причем речь идет только о случаях, когда футболист заключает первый профессиональный контракт. В других ситуациях тренеру никто ничего не должен – в том числе при трансферах между клубами.

Между тем «Минск» за последний год покинуло немало воспитанников.

В прошлом сезоне в «Шахтер» перешел Громыко, этой зимой в БАТЭ ушел Бессмертный, в жодинское «Торпедо» – Николаевич, в «Витебск» – Артем Васильев. С подобным положением дел тренеры мириться и не хотят.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации «Прессбола», немалая часть детских тренеров «Минска» выразила возмущение по поводу распределения средств, вырученных с продаж игроков в другие...
 
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