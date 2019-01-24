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«Рух» больше не является фарм-клубом брестского «Динамо» 

24.01.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с клубом «Рух».

Срок соответствующего договора «бело-синих» с фарм-клубом истек 31 декабря.

Это означает, что теперь, если команда Андрея Зыгмантовича выиграет первую лигу чемпионата страны (заявленная цель на сезон), не будет препятствий для повышения «Руха» – перехода в высшую лигу.

 
 
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Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с клубом «Рух».
 
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