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«Рух» больше не является фарм-клубом брестского «Динамо»
24.01.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с клубом «Рух».
Срок соответствующего договора «бело-синих» с фарм-клубом истек 31 декабря.
Это означает, что теперь, если команда Андрея Зыгмантовича выиграет первую лигу чемпионата страны (заявленная цель на сезон), не будет препятствий для повышения «Руха» – перехода в высшую лигу.
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Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с клубом «Рух».
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