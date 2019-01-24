«Рух» больше не является фарм-клубом брестского «Динамо» 

Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с клубом «Рух».

Срок соответствующего договора «бело-синих» с фарм-клубом истек 31 декабря.

Это означает, что теперь, если команда Андрея Зыгмантовича выиграет первую лигу чемпионата страны (заявленная цель на сезон), не будет препятствий для повышения «Руха» – перехода в высшую лигу.