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Французская спортивная пара завоевала золотую медаль в парном катании на ЧЕ в Минске
24.01.2019 22:17 — Новости Спорта | БелТА
Морган Сипре и Ванесса Джеймс
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре завоевала золотую награду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Выступление дуэта судьи оценили в 225,66 балла.
На вторую ступень пьедестала поднялись действующие чемпионы Европы 2018 года россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 218,82 очка.
Бронзовую награду завоевали их партнеры по команде Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 205,28 балла.
Завтра, 25 января, на лед "Минск-Арены" выйдут танцевальные пары, в том числе белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.
Произвольная программа в одиночном катании у мужчин пройдет в субботу, 26 января. По ее итогам будут разыграны медали в мужском одиночном катании.
Завершится континентальный форум 27 января масштабным гала-представлением.-0-
Фото Оксаны Манчук
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре завоевала золотую награду на чемпионате Европы по фигурному катанию в...
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