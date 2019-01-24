Французская спортивная пара завоевала золотую медаль в парном катании на ЧЕ в Минске

Морган Сипре и Ванесса Джеймс

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре завоевала золотую награду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление дуэта судьи оценили в 225,66 балла.

На вторую ступень пьедестала поднялись действующие чемпионы Европы 2018 года россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 218,82 очка.

Бронзовую награду завоевали их партнеры по команде Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 205,28 балла.

Завтра, 25 января, на лед "Минск-Арены" выйдут танцевальные пары, в том числе белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

Произвольная программа в одиночном катании у мужчин пройдет в субботу, 26 января. По ее итогам будут разыграны медали в мужском одиночном катании.

Завершится континентальный форум 27 января масштабным гала-представлением.-0-

Фото Оксаны Манчук