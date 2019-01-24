Андрей Сидоренко: «Команда проявила характер и отборолась до конца. К сожалению, проиграли по буллитам»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (2:3 Б).

«В отличие от предыдущего матча хорошо провели начало. Имели несколько стопроцентных моментов и могли уйти на первый перерыв с крупным преимуществом в счете – тогда встреча сложилась бы по-другому. Однако моменты эти не реализовали.

А во втором периоде соперник перехватил инициативу, очень много атаковал. Мы пропустили одну шайбу, но в целом выстояли.

В последней двадцатиминутке, когда уже уступали 1:2, пошли на риск, и он себя оправдал. Команда проявила характер и отборолась до конца. К сожалению, проиграли по буллитам», – цитирует Сидоренко официальный сайт «Динамо» .