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Андрей Сидоренко: «Команда проявила характер и отборолась до конца. К сожалению, проиграли по буллитам»

25.01.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (2:3 Б).

«В отличие от предыдущего матча хорошо провели начало. Имели несколько стопроцентных моментов и могли уйти на первый перерыв с крупным преимуществом в счете – тогда встреча сложилась бы по-другому. Однако моменты эти не реализовали.

А во втором периоде соперник перехватил инициативу, очень много атаковал. Мы пропустили одну шайбу, но в целом выстояли.

В последней двадцатиминутке, когда уже уступали 1:2, пошли на риск, и он себя оправдал. Команда проявила характер и отборолась до конца. К сожалению, проиграли по буллитам», – цитирует Сидоренко официальный сайт «Динамо».

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (2:3 Б).
 
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