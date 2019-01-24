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НБА. «Вашингтон» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
25.01.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Вашингтон» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».
«Лейкерс» с вернувшимся в строй Рондо сыграют с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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