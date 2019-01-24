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НБА. «Вашингтон» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи

25.01.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Вашингтон» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».

«Лейкерс» с вернувшимся в строй Рондо сыграют с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Голден Стэйт 103:108 (4 четверть)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 114:102 (4 четверть)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Портленд 47:43 (2 четверть)
Дата проведения
25 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
25 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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