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Игорь Крук: «В прошлом сезоне тяжело было с Гуренко. Все решения – правильные или нет – им трактовались по-особенному»

25.01.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Арбитр Игорь Крук, который завершил карьеру, рассказал об особых отношениях с бывшим главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.

– Есть еще команды, которые сложно судить?

– В прошлом сезоне тяжело было с Гуренко. Все решения – правильные или нет – им трактовались по-особенному. И Сергей Витальевич постоянно пытался свое мнение донести до арбитров: через резервного или помощника: «Да скажи ты ему! Что он там свистит?!» А у нас через переговорное устройство все слышно. Да и на трибунах 200-300 зрителей. Плюс у Гуренко есть «традиция» – после каждого матча выйти на поле и сказать пару ласковых в своем стиле. Самое главное при этом – не подливать масла в огонь.

– Удалять на трибуны — разве не вариант?

– А вот и нет. Прямых оскорблений он себе не позволяет. Знает, что можно говорить, а что нет. Он как бы спрашивает, интересуется, но в такой форме, что…

– Что Гуренко имел в виду, когда сказал, что однажды из-за Крука ему пришлось написать заявление об отставке?

– Я тоже сначала не понял, а затем стал отматывать назад и вспомнил. Речь о Кубке Беларуси-2009/10, когда минское «Динамо» в четвертьфинале проиграло ДСК, – сказал Крук.

 
 
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Арбитр Игорь Крук, который завершил карьеру, рассказал об особых отношениях с бывшим главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.
 
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