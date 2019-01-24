Игорь Крук: «В прошлом сезоне тяжело было с Гуренко. Все решения – правильные или нет – им трактовались по-особенному»

Арбитр Игорь Крук, который завершил карьеру , рассказал об особых отношениях с бывшим главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.

– Есть еще команды, которые сложно судить?

– В прошлом сезоне тяжело было с Гуренко. Все решения – правильные или нет – им трактовались по-особенному. И Сергей Витальевич постоянно пытался свое мнение донести до арбитров: через резервного или помощника: «Да скажи ты ему! Что он там свистит?!» А у нас через переговорное устройство все слышно. Да и на трибунах 200-300 зрителей. Плюс у Гуренко есть «традиция» – после каждого матча выйти на поле и сказать пару ласковых в своем стиле. Самое главное при этом – не подливать масла в огонь.

– Удалять на трибуны — разве не вариант?

– А вот и нет. Прямых оскорблений он себе не позволяет. Знает, что можно говорить, а что нет. Он как бы спрашивает, интересуется, но в такой форме, что…

– Что Гуренко имел в виду, когда сказал , что однажды из-за Крука ему пришлось написать заявление об отставке?

– Я тоже сначала не понял, а затем стал отматывать назад и вспомнил. Речь о Кубке Беларуси-2009/10, когда минское «Динамо» в четвертьфинале проиграло ДСК, – сказал Крук.