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Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед»

25.01.2019 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Кубке Англии началась стадия 1/32 финала.

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» встретится с «Бернли», «Тоттенхэм» против «Кристал Пэлас», «Челси» – «Шеффилд Уэнсдей».

Кубок Англии

1/32 финала

Арсенал – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
25 января, 22.55, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бристоль Сити – Болтон
Дата проведения
25 января, 22.45, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика

 

Аккрингтон – Дерби Каунти
Дата проведения
26 января, 15.30, «Кроун Граунд»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Ньюпорт
Дата проведения
26 января, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Донкастер – Олдхэм
Дата проведения
26 января, 18.00, «Кипмоут»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Вест Бромвич
Дата проведения
26 января, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Уотфорд
Дата проведения
26 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Портсмут – КПР
Дата проведения
26 января, 18.00, «Фраттон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
26 января, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Шрусбери – Вулверхэмптон
Дата проведения
26 января, 18.00, «Нью Медоу»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Джиллингем
Дата проведения
26 января, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Миллуолл – Эвертон
Дата проведения
26 января, 20.30, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика

 

Уимблдон – Вест Хэм
Дата проведения
26 января, 22.45, «Кингмедоу»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Дата проведения
27 января, 19.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
27 января, 21.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Барнет – Брентфорд
Дата проведения
28 января, 22.45, «The Hive Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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