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Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед»
25.01.2019 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Кубке Англии началась стадия 1/32 финала.
«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» встретится с «Бернли», «Тоттенхэм» против «Кристал Пэлас», «Челси» – «Шеффилд Уэнсдей».
Кубок Англии
1/32 финала
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В Кубке Англии началась стадия 1/32 финала.
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