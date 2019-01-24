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Павел Седько: «Хотелось бы поиграть в «Ливерпуле»
25.01.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько рассказал, что пошутил про уход из команды, а также заявил, что хочет поиграть в «Ливерпуле».
— Нынешней зимой много шуму наделала одна ваша фраза. В инстаграме на вопрос «Остаетесь ли вы в Бресте?» Вы
— Просто пошутил, можно сказать. Не ожидал, что мой ответ воспримут настолько серьезно. Были ли потом по этому поводу разговоры с руководством клуба? Нет, если честно. Все прошло, никто это не вспоминает
— Но у вас есть желание продолжать карьеру в «Динамо»?
— Конечно, тем более, как известно, у меня действует контракт.
— В одном из интервью вы говорили, что хотите попробовать себя в иностранном клубе.
— Желание есть по-прежнему. Но для этого нужно прогрессировать. А в прошлом году ни о каком росте говорить не приходилось. Так что остаюсь в «Динамо». В какой иностранной команде хотелось бы поиграть? В «Ливерпуле», – сказал Седько.
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько рассказал, что пошутил про уход из команды, а также заявил, что хочет поиграть в «Ливерпуле».
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