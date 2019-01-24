Павел Седько: «Хотелось бы поиграть в «Ливерпуле»

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько рассказал, что пошутил про уход из команды, а также заявил, что хочет поиграть в «Ливерпуле».

— Нынешней зимой много шуму наделала одна ваша фраза. В инстаграме на вопрос «Остаетесь ли вы в Бресте?» Вы ответили «Нет» , после клуб заявил , что вы никуда не уходите, имеете действующий контракт. Так что это за ситуация?

— Просто пошутил, можно сказать. Не ожидал, что мой ответ воспримут настолько серьезно. Были ли потом по этому поводу разговоры с руководством клуба? Нет, если честно. Все прошло, никто это не вспоминает

— Но у вас есть желание продолжать карьеру в «Динамо»?

— Конечно, тем более, как известно, у меня действует контракт.

— В одном из интервью вы говорили, что хотите попробовать себя в иностранном клубе.

— Желание есть по-прежнему. Но для этого нужно прогрессировать. А в прошлом году ни о каком росте говорить не приходилось. Так что остаюсь в «Динамо». В какой иностранной команде хотелось бы поиграть? В «Ливерпуле», – сказал Седько.