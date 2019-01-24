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Павел Седько: «Хотелось бы поиграть в «Ливерпуле»

25.01.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько рассказал, что пошутил про уход из команды, а также заявил, что хочет поиграть в «Ливерпуле».

— Нынешней зимой много шуму наделала одна ваша фраза. В инстаграме на вопрос «Остаетесь ли вы в Бресте?» Вы ответили «Нет», после клуб заявил, что вы никуда не уходите, имеете действующий контракт. Так что это за ситуация?

— Просто пошутил, можно сказать. Не ожидал, что мой ответ воспримут настолько серьезно. Были ли потом по этому поводу разговоры с руководством клуба? Нет, если честно. Все прошло, никто это не вспоминает

— Но у вас есть желание продолжать карьеру в «Динамо»?

— Конечно, тем более, как известно, у меня действует контракт.

— В одном из интервью вы говорили, что хотите попробовать себя в иностранном клубе.

— Желание есть по-прежнему. Но для этого нужно прогрессировать. А в прошлом году ни о каком росте говорить не приходилось. Так что остаюсь в «Динамо». В какой иностранной команде хотелось бы поиграть? В «Ливерпуле», – сказал Седько.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько рассказал, что пошутил про уход из команды, а также заявил, что хочет поиграть в «Ливерпуле».
 
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