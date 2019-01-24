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Лёгкая атлетика: Мгновение решает

25.01.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся  
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Лёгкая атлетика: Мгновение решает
На прошедшей 16-17 января в г. Гомеле республиканской легкоатлетической спартакиаде среди воспитанников ДЮСШ 2004-2005 годов рождения успешно выступила наша землячка Наталья Пашкевич.

Уроженка Хотомля сейчас учится в Брестском училище олимпийского резерва и представляет сборную команду области.

В первый день соревнований Наталья приняла участие в беге на 1500 метров и завоевала бронзовую медаль, уступив чемпионке менее секунды, а обладательнице “серебра” – всего 0,01 секунды. Результат Натальи – 5 минут 01,23 секунды. Бегунья обновила свой личный рекорд сразу на 29 секунд. Это было большим сюрпризом и неожианностью как для тренеров, так и соперниц.

Во второй день соревнований Наталья в беге на 800 метров с результатом 2 минуты 30,83 секунды финишировала шестой.

Александр НИКИФОРЕНКО

 

 
Теги: Гомель
 
 
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  На прошедшей 16-17 января в г. Гомеле республиканской легкоатлетической спартакиаде среди воспитанников ДЮСШ 2004-2005 годов рождения успешно выступила наша
 
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