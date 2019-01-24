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Крещенский турнир

25.01.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся  
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Крещенский турнир
19-20 января в г. Столине прошёл Международный Крещенский  турнир по мини-футболу среди юных футболистов 2008-2009 годов рождения.

В турнире приняли участие 10 команд: ФК «Динамо Минск-1», ФК «Рух-2008» г. Брест, ДЮСШ г. Столин-2008, «Буг-Арсенал» г. Сокаль (Украина), ДЮСШ г. Вараш (Украина), ДЮСШ г. Столин-2009, СДЮШОР г. Лунинец, ФК «Динамо Минск-2», КДЮСШ г. Владимирец (Украина), «Припять» г. Любешов (Украина). Все команды были поделены на две подгруппы. Игры проходили  на базах ФСК «Аквамарин»  и ФОК РФСК г. Столина.

Соревнования проходили по круговой системе в каждой из подгрупп, после чего состоялся так называемый «финал четырех», в который вышли по две сильнейшие команды каждой из подгрупп. В первом полуфинале встретились команды ФК «Динамо Минск-2» и ДЮСШ г. Вараш (Украина), где юные динамовцы не оставили никаких шансов украинцам – 6:1. Во втором полуфинале сразились команды ФК «Рух-2008» г. Брест и ФК «Динамо Минск-1». Победителями данной пары также стали столичные футболисты – 3:0.

В игре за третье место между командами г. Бреста и г. Вараша счёт после истечения основного времени остался ничейным – 2:2. В серии пенальти сильнее оказались ребята из Украины.

Следует отметить, что во время «финала четырех», который проходил в ФСК «Аквамарин», на ФОК «Коммунальник» проходил утешительный турнир за 5-7 места. Его победителем стала команда УСУ «ДЮСШ г. Столин», которой, кстати, не хватило одного забитого гола в предварительных играх, чтобы выйти в финал.

В борьбе за чемпионство встретились две динамовские команды из г. Минска. Кстати, их тренирует наш земляк Иван Гарбар. Основное время закончилось вничью и снова наступил момент футбольной лотереи – послематчевое пенальти, в котором команда «Динамо-1» все-таки вырвала победу благодаря своему вратарю – 4:3.

Итоговые места распределились следующим образом: 1. ФК «Динамо Минск-1», 2. ФК «Динамо Минск-2», 3. ДЮСШ г. Вараш (Украина), 4. ФК «Рух-2008» г. Брест, 5. ДЮСШ г. Столин-2008, 6. СДЮШОР г. Лунинец,  7. «Припять» г. Любешов (Украина), 8. «Буг-Арсенал» г. Сокаль (Украина), 9. ДЮСШ г. Столин-2009, 10. КДЮСШ г. Владимирец (Украина).

Команды-призёры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами УСУ «ДЮСШ г. Столин», а лучшие игроки по номинациям были награждены ценными призами и специальными памятными командными  фото, которые ребята получили во время церемонии закрытия из рук директора ДЮСШ г. Столина Александра Невдаха.

Спортивная школа г. Столина выражает благодарность спонсору турнира, индивидуальному предпринимателю Александру Цвирко за оказанную  материальную помощь в организации и проведении турнира.

 

Василий МАМАЙКО, инструктор-методист

ДЮСШ г. Столина

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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19-20 января в г. Столине прошёл Международный Крещенский  турнир по мини-футболу среди юных футболистов 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли
 
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