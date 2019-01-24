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Василюк завершил карьеру

25.01.2019 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Роман Василюк завершил карьеру футболиста.

Сообщается, что Василюк продолжит работать в скаутской службе брестского «Динамо», где займется поиском игроков для основного состава и клубной Академии.

За свою карьеру играл в брестском «Динамо», «Славии», «Спартаке», минском «Динамо», «Гомеле», БАТЭ, «Минске», «Немане».

Василюк является абсолютный рекордсменом чемпионата Беларуси по забитым голам (225). Дважды становился лучшим бомбардиром ЧБ (2000, 2007).

Провел 24 матча за сборную Беларуси, в которых забил 10 мячей.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Роман Василюк завершил карьеру футболиста.
 
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