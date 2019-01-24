Игорь Крук: «Взятка? Предлагали разок. Не скажу где. Говорю: я должен спокойно закончить, а эти деньги оставьте себе и купите что-нибудь команде»

Молодечненский арбитр Игорь Крук, завершивший судейскую карьеру, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о гонорарах белорусских судей и признался, что ему предлагали взятку.

– Перед игрой, бывает, арбитрам оказывают «знаки внимания». Я бы назвал это знаки гостеприимства. Бывает. Где-то «полянка», где-то в баню сходили. Почему нет, особенно если давно знаком с тренером или начальником команды? Все в рамках разумного. Знаю, что в Европе подобное часто практикуется. Любой клуб, например, может пригласить арбитра на какую-нибудь экскурсию.

– Где душевнее всего принимали?

– Многое можно вспомнить. И Гродно, и в Новополоцке всегда Подлипский с Цыбиным встречали с душой.

– Давайте начистоту: предлагали ведь что-то когда-то?

– Ну, было, конечно. Но мы же не будем об этом писать?

– Будем.

– Случалось разок. Не скажу где. Как реагировал? Знал, что через несколько лет завершать карьеру. Говорю: я должен спокойно закончить, а эти деньги оставьте себе и купите лучше что-нибудь для команды. Мне отвечают: «Да это просто симпатия, ничего не просим». Все равно, говорю, ничего не будет. А смысла отрицать, что такое порою случается, не вижу. Думаю, все знают, что подобное есть.

– На зарплату арбитра в Беларуси можно прожить?

– Не за зарплату, а за гонорар. Можно. Некоторые и живут. За матч «вышки» – 430 рублей. Если четыре игры в месяц — почему нет? Зимой только сложно, приходится существовать за счет летних запасов, – сказал Крук.