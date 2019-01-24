Рахманов перешел в шведский клуб АФК «Эскильстуна»

Белорусский защитник Артем Рахманов подписал контракт со шведским клубом высшей лиги АФК «Эскильстуна».

При этом жена 28-летнего футболиста будет работать в клубе тренером по физической подготовке.

Рахманов вторую половину 2018 года провел в «Ислочи», за которую сыграл 12 матчей в национальном первенстве нашей страны.

В чемпионате Швеции-2018 АФК «Эскильстуна» выступал во втором дивизионе и, заняв третье место, пробился в элиту.

Отметим, что Алекс Руссхольм, шведский бизнесмен, президент шведского клуба АФК из Эскильстуны, будет одним из учредителей новой белорусской команды – «Арсенал» из Дзержинска.