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Рахманов перешел в шведский клуб АФК «Эскильстуна»
25.01.2019 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Артем Рахманов подписал контракт со шведским клубом высшей лиги АФК «Эскильстуна».
При этом жена 28-летнего футболиста будет работать в клубе тренером по физической подготовке.
Рахманов вторую половину 2018 года провел в «Ислочи», за которую сыграл 12 матчей в национальном первенстве нашей страны.
В чемпионате Швеции-2018 АФК «Эскильстуна» выступал во втором дивизионе и, заняв третье место, пробился в элиту.
Отметим, что Алекс Руссхольм, шведский бизнесмен, президент шведского клуба АФК из Эскильстуны,
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Белорусский защитник Артем Рахманов подписал контракт со шведским клубом высшей лиги АФК «Эскильстуна».
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