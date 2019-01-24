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Квашук перешел в «Гомель»

25.01.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Первым белорусским клубом в карьере 25-летнего полузащитника стал жодинский «Торпедо-БелАЗ».

Первую половину сезона-2018 Квашук защищал цвета гродненского «Немана», после чего перебрался в азербайджанский клуб «Сабах». Футболист также провел 11 матчей за сборные Украины различных возрастов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.
 
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