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Квашук перешел в «Гомель»
25.01.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком «Гомеля», сообщает
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Первым белорусским клубом в карьере 25-летнего полузащитника стал жодинский «Торпедо-БелАЗ».
Первую половину сезона-2018 Квашук защищал цвета гродненского «Немана», после чего перебрался в азербайджанский клуб «Сабах». Футболист также провел 11 матчей за сборные Украины различных возрастов.
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Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.
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