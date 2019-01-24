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Женская произвольная программа собрала аншлаг на «Минск-Арене» 

25.01.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На проходящем на «Минск-Арене» чемпионате Европы по фигурному катанию зафиксирован аншлаг.

Полные трибуны, вмещающие 15 086 зрителей, собрала женская произвольная программа, по итогам которой станут известны призеры чемпионата.

ФОТО

 
Теги: Минск
 
 
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На проходящем на «Минск-Арене» чемпионате Европы по фигурному катанию зафиксирован аншлаг.
 
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