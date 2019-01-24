Белорусский гандболист Глеб Гарбуз продолжит карьеру в швейцарском «Кринс-Люцерне». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Последним клубом разыгрывающего был минский СКА.Гарбуз перешел из СКА в швейцарский «Кринс-Люцерн»

Ранее сообщалось, что Гарбуз может перебраться в македонский «Еурофарм Работник».

24-летний разыгрывающий уже влился в ряды новой команды и приступил к тренировкам. В «Кринс-Люцерне» Гарбуз будет выступать под 4-м номером.

«Кринс-Люцерн» возобновит выступление в чемпионате Швейцарии после зимней паузы 3 февраля, когда сыграет в гостях с цюрихской «Амицитией». Команда Гарбуза возглавляет таблицу группы вылета, набрав в 14 матчах 15 очков. Ближайший преследователь «Базель» имеет в активе 7 баллов.