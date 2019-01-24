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Australian Open. Квитова и Осака сыграют за титул и №1 в рейтинге
25.01.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале
Матч начнется в 11:30 по белорусскому времени.
Полностью сетка
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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В финале Australian Open встретятся двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова и действующая победительница US Open Наоми Осака.
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