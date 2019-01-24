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Сборная Беларуси стартует на ЧМ в Дивизионе 1 матчем с командой Литвы
25.01.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на чемпионате мира в Казахстане (дивизион 1, группа «A»).
Наша команда стартует в Астане матчем с соперниками из Литвы.
29 апреля, в 13.00 Литва – Беларусь
30 апреля, в 16.30 Беларусь – Венгрия
2 мая, в 13.00 Беларусь – Словения
4 мая, в 14.30 Казахстан – Беларусь
5 мая, в 13.00 Беларусь – Южная Корея
Команды, которые займут первые два места, выйдут в элитный дивизион ЧМ.
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Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на чемпионате мира в Казахстане (дивизион 1, группа «A»).
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