Сборная Беларуси стартует на ЧМ в Дивизионе 1 матчем с командой Литвы

Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на чемпионате мира в Казахстане (дивизион 1, группа «A»).

Наша команда стартует в Астане матчем с соперниками из Литвы.

29 апреля, в 13.00 Литва – Беларусь

30 апреля, в 16.30 Беларусь – Венгрия

2 мая, в 13.00 Беларусь – Словения

4 мая, в 14.30 Казахстан – Беларусь

5 мая, в 13.00 Беларусь – Южная Корея

Команды, которые займут первые два места, выйдут в элитный дивизион ЧМ.