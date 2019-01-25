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Матч звезд НХЛ. Макдэвид – первый в истории 3-кратный победитель конкурса забегов на скорость
26.01.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс забегов на скорость в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд НХЛ.
Всего в конкурсе принимали участие 8 игроков, включая приглашенную вместо Нэтана Маккиннона из «Колорадо» хоккеистку олимпийской сборной США Кендалл Шофилд.
Макдэвид впервые в истории выиграл конкурс в третий раз подряд. В прошлые годы его результаты составили 13,02 и 13,45 секунды.
Кроме того, он стал и первым трехкратным победителем за все время проведения конкурса.
Ранее по 2 раза побеждали Сергей Федоров (1992, 1994), Майк Гартнер (1993, 1996), Скотт Нидермайер (1998, 2004), Петер Бондра (1997, 1999) и Сами Капанен (2000, 2002).
Результаты:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,38 секунды.
2. Джек Айкел («Баффало») – 13,58.
3. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 13,78.
4. Миро Хейсканен («Даллас») – 13,91.
5. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 13,93
6. Кэм Эткинсон («Коламбус») – 14,15.
7. Кендалл Шофилд (женская сборная США) – 14,35.
8. Клэйтон Келлер («Аризона») – 14,53.
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс забегов на скорость в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд НХЛ.
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