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II Европейские игры признаны самым значимым континентальным спортивным проектом 2019 года — опрос Inside the Games

26.01.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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II Европейские игры в Минске признаны самым значимым континентальным спортивным проектом 2019 года по итогам опроса популярного ресурса Inside the Games.

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным спортивным проектом 2019 года — опрос Inside the GamesОрганизаторы голосования предложили читателям сайта на выбор четыре варианта: II Европейские игры в Минске, Африканские игры в Рабате (Марокко), Панамериканские игры в Лиме (Перу) и Тихоокеанские игры в Апиа (Самоа). Болельщики отдали 93,45% голосов за спортивный форум в Беларуси.

Inside the Games — интернет-издание, специализирующееся на освещении спортивных событий и олимпийского движения.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

По информации БелТА.

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