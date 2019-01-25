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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против «Витебска», «Торпедо» – «Рух» и другие матчи
26.01.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Динамо Минск – Витебск
26 января, 13.00. Минск, стадион «Динамо-Юни»
Славия Мозырь – Спутник Речица
26 января, 13.00. Мозырь, стадион «Спартак»
Белшина – Гомель дубль
26 января, 13.00. Бобруйск, стадион имени А. Прокопенко
Торпедо Минск – Рух Брест
26 января, 14.30. Минск, стадион ФК «Минск»
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Товарищеские матчи Динамо Минск – Витебск 26 января, 13.00.
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