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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против «Витебска», «Торпедо» – «Рух» и другие матчи

26.01.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Динамо Минск – Витебск

26 января, 13.00. Минск, стадион «Динамо-Юни»

Славия Мозырь – Спутник Речица

26 января, 13.00. Мозырь, стадион «Спартак»

Белшина – Гомель дубль

26 января, 13.00. Бобруйск, стадион имени А. Прокопенко

Торпедо Минск – Рух Брест

26 января, 14.30. Минск, стадион ФК «Минск»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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