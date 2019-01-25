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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Смольский – 54-м, Чепелин – 56-м, Елетнов – 59-м

26.01.2019 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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26 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской пасьют.

В гонке примут участие белорусы Антон Смольский, Владимир Чепелин и Роман Елетнов.

Дата проведения
26 января, 17.30
Онлайн гонки

Антхольц, Италия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Эрленд Овренг Бьонтегорд
3  Антонин Гигонна
4  Мартен Фуркад
5  Симон Эдер
6  Симон Дестье
7  Кентен Фильон-Майе
8  Лукас Хофер
9  Арнд Пайффер
10  Доминик Виндиш
11  Артем Прима
12  Юлиан Эберхард
13  Михал Крчмарж
14  Мартин Егер
15  Ларс Хельге Биркеланд
16  Тарьей Бо
17  Андрей Расторгуев
18  Роман Еремин
19  Дмитрий Пидручный
20  Скотт Гоу
21  Евгений Гараничев
22  Роман Реес
23  Томаш Крупчик
24  Тобиас Эберхард
25  Эмильен Жакелен
26  Александр Логинов
27  Владимир Илиев
28  Феликс Лейтнер
29  Филипп Наврат
30  Александр Поварницын
31  Эрик Лессер
32  Ондржей Моравец
33  Симон Фуркад
34  Йеспер Нелин
35  Беньямин Вегер
36  Марио Дольдер
37  Хенрик Л’Абе Лунн
38  Роланд Лессинг
39  Матвей Елисеев
40  Джейк Браун
41  Теро Сеппяля
42  Антон Синапов
43  Мартин Понсилуома
44  Томас Бормолини
45  Клемен Бауэр
46  Красимир Анев
47  Томаш Хасилла
48  Жюль Бюрнот
49  Йоханнес Кюн
50  Михал Шима
51  Флоран Клод
52  Дмитрий Малышко
53  Ветле Шостад Кристиансен
54  Антон Смольский
55  Шон Доэрти
56  Владимир Чепелин
57  Рене Захна
58  Бенедикт Долль
59  Роман Елетнов
60  Турстейн Стенерсен
 
 
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26 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской пасьют.
 
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