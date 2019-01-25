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«Кардифф» готов подать иск о халатности в связи с пропажей Салы. Клуб потерял 14 млн фунтов

26.01.2019 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Кардифф» планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

Валлийский клуб, несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере 28-летнего аргентинца 14 миллионов фунтов.

Сделка, включающая сумму перехода, выплату премии агентам (2,5 млн фунтов) и трехлетний контракт Салы, оценивается в 30 миллионов фунтов. Страховка от Lloyd’s покрывает только 16 миллионов.

До выяснения всех причин исчезновения самолета с Салой на борту «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту».

«Кардифф» намерен подать иск о халатности к агентам игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.

Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.

«Нанту» полагались 20 миллионов фунтов и еще 3 миллиона в случае сохранения «Кардиффом» прописки в премьер-лиге. Все документы были переданы в FA и ФИФА, поэтому валлийцы должны будут выплатить сумму трансфера французам, как только документы проверят.

 
 
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«Кардифф» планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.
 
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