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Санкт-Петербург (WTA). Квалификация. 1-й круг. Лапко против Зарицкой
26.01.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA Premier
St. Petersburg Ladies Trophy
Россия, Санкт-Петербург
26 января – 3 февраля 2019
Призовые деньги – 757 900 долларов
Квалификация
1-й круг
Вера Лапко (Беларусь, 62 WTA) – Анастасия Зарицкая (Чехия, 222 WTA)
Ориентировочное начало матча – 26 января, 20.00 по белорусскому времени.
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