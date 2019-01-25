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Санкт-Петербург (WTA). Квалификация. 1-й круг. Лапко против Зарицкой

26.01.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WTA Premier

St. Petersburg Ladies Trophy

Россия, Санкт-Петербург

26 января – 3 февраля 2019

Призовые деньги – 757 900 долларов

Квалификация

1-й круг

Вера Лапко (Беларусь, 62 WTA) – Анастасия Зарицкая (Чехия, 222 WTA)

Ориентировочное начало матча – 26 января, 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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