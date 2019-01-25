|
Осака в 21 год станет первой ракеткой мира. Год назад она была 72-й
26.01.2019 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионка Australian Open Наоми Осака в понедельник впервые в карьере станет первой ракеткой мира. 21-летняя японка станет первым человеком из Азии, который возглавит женский или мужской одиночный рейтинг.
Кроме того, год назад Осака была 72-й ракеткой мира, и в истории женского тенниса никто не делал больший рывок на пути к первому попаданию на вершину рейтинга: до нее никто за год не поднимался на первую строчку из-за пределов топ-20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка Australian Open Наоми Осака в понедельник впервые в карьере станет первой ракеткой мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)