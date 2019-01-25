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Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком

26.01.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Организаторами соревнований выступили управление спорта и туризма облисполкома и Новогрудский районный исполнительный комитет. На старт вышли 29 команд: облисполкома,  районных исполнительных комитетов и силовых структур области.  В соревнованиях приняли  участие председатель областного  исполнительного комитета Владимир Кравцов и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
 

 
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Приветствуя участников спортивного праздника, Владимир Кравцов отметил:
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
— По сложившейся доброй традиции в один из зимних дней мы собираемся в спортивно-биатлонном комплексе «Селец», чтобы принять участие в соревнованиях и, конечно же, подать пример жителям области, что надо больше заниматься физической культурой, спортом, набираться здоровья, спортивного духа и бодрости. Соревнования проходят на трассе, которую  к этому сезону модернизовали.  Участие в них принимают все регионы области.
 
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Обращаясь к представителям команд, председатель облисполкома пожелал им больше проводить соревнований по зимним видам спорта у себя в районах. Все для этого есть. К сезону подготовлено немало катков, где можно заниматься и конькобежным спортом, и хоккеем. Проложено много лыжных трасс, есть замечательный биатлонный комплекс.
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
— Надеюсь, этот праздник принесет не только  хорошее настроение, бодрость духа, но и поможет выработать командный дух, — отметил, обращаясь к участникам соревнований, Иван Лавринович. — В стране многое делается для развития спорта. На одном из последних совещаний, которое было посвящено зимним видам спорта, Глава государства сказал, что спорт — это не только здоровье нации, это вектор государственной политики. Приятно, когда белорусские спортсмены стоят на пьедестале и получают награды. Награды — это имидж страны, так вырабатывается патриотизм, гордость за нашу Беларусь. В преддверии II Европейских игр хочется пожелать гродненским спортсменам завоевать как можно больше медалей.
 
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Традиционно соревнования принимает Новогрудчина – край, который славится своими спортсменами, участниками, призерами и победителями олимпиад, чемпионатов мира и Европы, международных соревнований. Прекрасная база спортивно-биатлонного комплекса «Селец» используется не только для подготовки молодых спортсменов, а их на Новогрудчине немало, но и для соревнований различного уровня.   Не первый год комплекс принимает областные соревнования «Гродненская лыжня». В большинстве команд на лыжи встали руководители районов, их заместители.
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
На празднике организована культурная программа. С песнями и танцами приветствовали участников самодеятельные артисты Новогрудчины.  На подворьях участников соревнований  встречали горячим чаем и ухой,  блинами и куличами сельскохозяйственные организации «Вселюб», «Принеманский», «Городечно», «Негневичи», «Щорсы», «Кошелево Агро», работники Новогрудского филиала облпотребобщества.
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком
 
 
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Организаторами соревнований выступили управление спорта и туризма облисполкома и Новогрудский районный исполнительный комитет. На старт вышли 29 команд:...
 
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