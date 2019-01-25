Команда Кореличского района принимает участие в «Гродненской лыжне–2019» в Сельце под Новогрудком





Организаторами соревнований выступили управление спорта и туризма облисполкома и Новогрудский районный исполнительный комитет. На старт вышли 29 команд: облисполкома, районных исполнительных комитетов и силовых структур области. В соревнованиях приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.













Приветствуя участников спортивного праздника, Владимир Кравцов отметил:





— По сложившейся доброй традиции в один из зимних дней мы собираемся в спортивно-биатлонном комплексе «Селец», чтобы принять участие в соревнованиях и, конечно же, подать пример жителям области, что надо больше заниматься физической культурой, спортом, набираться здоровья, спортивного духа и бодрости. Соревнования проходят на трассе, которую к этому сезону модернизовали. Участие в них принимают все регионы области.





Обращаясь к представителям команд, председатель облисполкома пожелал им больше проводить соревнований по зимним видам спорта у себя в районах. Все для этого есть. К сезону подготовлено немало катков, где можно заниматься и конькобежным спортом, и хоккеем. Проложено много лыжных трасс, есть замечательный биатлонный комплекс.





— Надеюсь, этот праздник принесет не только хорошее настроение, бодрость духа, но и поможет выработать командный дух, — отметил, обращаясь к участникам соревнований, Иван Лавринович. — В стране многое делается для развития спорта. На одном из последних совещаний, которое было посвящено зимним видам спорта, Глава государства сказал, что спорт — это не только здоровье нации, это вектор государственной политики. Приятно, когда белорусские спортсмены стоят на пьедестале и получают награды. Награды — это имидж страны, так вырабатывается патриотизм, гордость за нашу Беларусь. В преддверии II Европейских игр хочется пожелать гродненским спортсменам завоевать как можно больше медалей.









Традиционно соревнования принимает Новогрудчина – край, который славится своими спортсменами, участниками, призерами и победителями олимпиад, чемпионатов мира и Европы, международных соревнований. Прекрасная база спортивно-биатлонного комплекса «Селец» используется не только для подготовки молодых спортсменов, а их на Новогрудчине немало, но и для соревнований различного уровня. Не первый год комплекс принимает областные соревнования «Гродненская лыжня». В большинстве команд на лыжи встали руководители районов, их заместители.





На празднике организована культурная программа. С песнями и танцами приветствовали участников самодеятельные артисты Новогрудчины. На подворьях участников соревнований встречали горячим чаем и ухой, блинами и куличами сельскохозяйственные организации «Вселюб», «Принеманский», «Городечно», «Негневичи», «Щорсы», «Кошелево Агро», работники Новогрудского филиала облпотребобщества.



























