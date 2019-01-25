26 января в Сельце под Новогрудком пройдут соревнования «Лыжня Гродненщины-2019»





Как сообщили организаторы, участие в них примут порядка 28 команд из всех регионов области. На старты в спортивно-биатлонном комплексе «Селец» выйдут около 120 человек.

– Подготовлена лыжня, по которой каждый из участников должен будет преодолеть дистанцию в один километр, – рассказал начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома Сергей Чертко. – При прокладке лыжни использовали также и систему искусственного снегообразования. Запустили снежную пушку, а затем образовавшийся снег развезли по трассе и уплотнили. Это будут пятые соревнования, которые пройдут в Сельце после укладки искусственного снега.

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