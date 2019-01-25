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26 января в Сельце под Новогрудком пройдут соревнования «Лыжня Гродненщины-2019»

26.01.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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26 января в Сельце под Новогрудком пройдут соревнования «Лыжня Гродненщины-2019»
Как сообщили организаторы, участие в них примут порядка 28 команд из всех регионов области. На старты в спортивно-биатлонном комплексе «Селец» выйдут около 120 человек. 
 Подготовлена лыжня, по которой каждый из участников должен будет преодолеть дистанцию в один километр, – рассказал начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома Сергей Чертко. – При прокладке лыжни использовали также и систему искусственного снегообразования. Запустили снежную пушку, а затем образовавшийся снег развезли по трассе и уплотнили. Это будут пятые соревнования, которые пройдут в Сельце после укладки искусственного снега. 
 
СПРАВОЧНО
За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома, райисполкомов и правоохранительных ведомств области. В 10.45 на центральной площадке состоится торжественное открытие соревнований.
Фото из архива «ГП»
Служба информации «ГП»
 
 
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Как сообщили организаторы, участие в них примут порядка 28 команд из всех регионов области. На старты в спортивно-биатлонном комплексе «Селец» выйдут около
 
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