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As: «Реал» отказался от трансфера Эриксена, «Челси», «МЮ», «Бавария» и «Ювентус» – нет
26.01.2019 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, видимо, не перейдет в
26-летний хавбек считает, что ему в Лондоне платят слишком мало. Он не хочет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2020 года.
«Реал» готов был предложить за Эриксена от 56 до 84 миллионов евро, но президент
Мадридцы решили отказаться от трансфера Эриксена. Интерес к игроку сохраняют «Челси»,
Эриксен забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ этого сезона.
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, видимо, не перейдет в «Реал».
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