44-летний Сергей Стась возглавил «Гомель», сообщает сайт клуба .

Стась был представлен команде после сегодняшнего поединка с «Юностью» (1:3).

Последние два сезона белорусский специалист работал в минском «Динамо», однако в ноябре был отправлен в отставку вместе со штабом Горди Дуайера.

В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Стась работал в «Гомеле».

Напомним, что 18 января наставник «Гомеля» Олег Хмыль отправился в отпуск. И.о. главного тренера был назначен Дмитрий Панцырев.