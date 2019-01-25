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Сергей Стась возглавил «Гомель»
26.01.2019 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
44-летний Сергей Стась возглавил «Гомель», сообщает
Стась был представлен команде после сегодняшнего поединка с «Юностью» (1:3).
Последние два сезона белорусский специалист работал в минском «Динамо», однако в ноябре был отправлен в отставку вместе со штабом Горди Дуайера.
В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Стась работал в «Гомеле».
Напомним, что 18 января наставник «Гомеля» Олег Хмыль отправился в отпуск. И.о. главного тренера был назначен Дмитрий Панцырев.
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44-летний Сергей Стась возглавил «Гомель», сообщает сайт клуба.
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