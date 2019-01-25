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Судьи перепутали количество кругов и лишили белоруса Королька победы на Кубке мира

26.01.2019 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Грубейшая ошибка судей этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Гонконге лишила победы в скрэтче белорусского гонщика Евгения Королька, сообщает TUT.BY.

В конце групповой гонки судьи возвестили гонщиков колоколом о том, что следующий круг будет последним.

В этот момент четверка лидеров, в числе которых был и чемпион мира в этой дисциплине Евгений Королек, начала спринт за победу. Первым стал белорус.

Он уже праздновал победу, когда судьи поняли, что ошиблись в подсчете кругов и прозвонили на круг раньше положенного. Тогда они решили изменить результаты и отдать золотую медаль гонщику, который пересек линию финиша первым еще через круг.

Проблема в том, что к этому моменту спортсмены уже не боролись за победу, а просто спокойно катили после гонки. Впрочем, это не смутило организаторов, которые вручили золотую медаль китайскому трековику. Евгению Корольку отдали четвертое место.

Пострадавшие команды пытаются оспорить результаты, но уже прошла церемония награждения победителей.

 
 
 
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Все страны сегодня видели и не отрицали кто победитель !!!

A post shared by Евгений Сергеевич Королёк (@yauheni_karaliok) on

 
 
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Грубейшая ошибка судей этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Гонконге лишила победы в скрэтче белорусского гонщика Евгения Королька, сообщает TUT.BY.
 
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