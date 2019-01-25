|
Куальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил рекорд серии А
26.01.2019 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла забил гол в ворота «Удинезе» (1:0, идет первый тайм) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
35-летний форвард отметился голом в 11-м матче подряд и повторил рекорд серии А.
Аналогичную результативную серию провел Габриэль Батистута в 1994 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла забил гол в ворота «Удинезе» (1:0, идет первый тайм) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)