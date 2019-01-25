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Куальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил рекорд серии А

26.01.2019 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла забил гол в ворота «Удинезе» (1:0, идет первый тайм) в матче 21-го тура чемпионата Италии. 

35-летний форвард отметился голом в 11-м матче подряд и повторил рекорд серии А.

Аналогичную результативную серию провел Габриэль Батистута в 1994 году.

Куальярелла уничтожает серию А в 35 лет: голы пятками и рекорды

 
 
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Нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла забил гол в ворота «Удинезе» (1:0, идет первый тайм) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
 
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