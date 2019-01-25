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Китаров забросил шайбу впервые за 66 матчей
26.01.2019 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Слован» (4:2).
Отметим, что заброшенной шайбой отличился 31-летний форвард Александр Китаров, поразив пустые ворота в концовке игры.
Отметим, что последний раз форвард отличался голом 31 октября 2017 года в матче с «Спартака» (5:4 Б).
Таким образом, Китаров не мог забросить 66 матчей подряд в КХЛ.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Слован» (4:2).
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