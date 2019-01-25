Китаров забросил шайбу впервые за 66 матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Слован» (4:2).

Отметим, что заброшенной шайбой отличился 31-летний форвард Александр Китаров, поразив пустые ворота в концовке игры.

Отметим, что последний раз форвард отличался голом 31 октября 2017 года в матче с «Спартака» (5:4 Б).

Таким образом, Китаров не мог забросить 66 матчей подряд в КХЛ.