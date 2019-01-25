Андрей Сидоренко: «Во втором периоде пришлось нелегко. Благодарен команде за то, что выстояла»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Слованом» (4:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч получился интересным. Обе команды хотели победить. Мы прекрасно понимали, что «Слован» будет мотивирован после девяти поражений подряд. Неплохо начинали.

Потом хозяева перехватили инициативу. Во втором периоде пришлось нелегко. Благодарен команде за то, что выстояла. Ну, а решающим стал гол Волкова в меньшинстве», – сказал Сидоренко.