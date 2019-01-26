ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

26.01.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

 

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

26 января в агрогородке Луке состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди юношей 2002-2004 годов рождения. 

В соревнованиях на льду приняли участие команды Жуховичской и Лукской средних школ, а также СШ №2 г.п. Кореличи.

В итоге звание сильнейшей команды завоевали спортсмены из Лук, на втором месте — юноши из райцентра, жуховиччане стали третьими.

Сильнейших спортсменов района поздравил первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Евгений Пархомович, который вручил победителям дипломы.

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

В ближайшую среду, 30 января, лукский лед примет хоккеистов младшей возрастной группы.

Инна ЛЕЙКО

Фото Евгения ПАРХОМОВИЧА 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  26 января в агрогородке Луке состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди юношей 2002-2004 годов рождения.  В соревнованиях
 
Новости дня
Новости спорта
 
28 января минское «Динамо» уедет на сбор в Турцию. Соперники в спаррингах – «Тобол», «Карпаты» и «Торпедо» Кутаиси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика