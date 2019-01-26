На лукском льду было жарко. В Кореличском районе состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (фото)

26 января в агрогородке Луке состоялись районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди юношей 2002-2004 годов рождения.
В соревнованиях на льду приняли участие команды Жуховичской и Лукской средних школ, а также СШ №2 г.п. Кореличи.
В итоге звание сильнейшей команды завоевали спортсмены из Лук, на втором месте — юноши из райцентра, жуховиччане стали третьими.
Сильнейших спортсменов района поздравил первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Евгений Пархомович, который вручил победителям дипломы.
В ближайшую среду, 30 января, лукский лед примет хоккеистов младшей возрастной группы.
Инна ЛЕЙКО
Фото Евгения ПАРХОМОВИЧА