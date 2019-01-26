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Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион встретится с Центральным, Атлантический против Столичного

27.01.2019 01:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.

В полуфинале Тихоокеанский дивизион встретится с Центральным, Атлантический сыграет против Столичного.

Россию на Матче звезд НХЛ представляют два игрока: Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Матч звезд НХЛ

Сан-Хосе

Pacific – Central 4:10 (1:7, 3:3)
Дата проведения
27 января, 04.15, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Ландескуг (О′Райлли)
0:2 – 1 Рантанен (О′Райлли)
1:2 – 4 Карлссон (Гибсон)
1:3 – 5 Йоси (Кэйн)
1:4 – 5 Кэйн (Уилер, Йоси)
1:5 – 6 Шайфли (О′Райлли)
1:6 – 7 Рантанен (Йоси, Ландескуг)
1:7 – 8 Кэйн (Уилер)
1:8 – 10 Ландескуг (Рантанен, Йоси)
1:9 – 12 О′Райлли ()
1:10 – 14 Ландескуг (Уилер)
2:10 – 14 Годро (Макдэвид)
3:10 – 15 Карлссон (Бернс, Павелски)
4:10 – 16 Бернс (Павелски)

 

Atlantic – Metropolitan 4:7 (2:3, 2:4)
Дата проведения
27 января, 05.15, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Кросби (Эткинсон, Палмиери, Барзэл)
0:2 – 1 Джонс (Эткинсон, Палмиери, Барзэл)
1:2 – 2 Айкел (Пастрняк)
2:2 – 3 Стэмкос (Таварес)
2:3 – 9 Джонс ()
3:3 – 10 Скиннер (Пастрняк)
4:3 – 11 Таварес (Йэндл)
4:4 – 13 Кросби (Летанг)
4:5 – 16 Летанг ()
4:6 – 18 Ахо (Жиру)
4:7 – 19 Эткинсон (Кросби)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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