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Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион встретится с Центральным, Атлантический против Столичного
27.01.2019 01:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится Матч звезд
В полуфинале Тихоокеанский дивизион встретится с Центральным, Атлантический сыграет против Столичного.
Россию на Матче звезд НХЛ представляют два игрока: Андрей Василевский и Никита Кучеров.
Сан-Хосе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоится Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.
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