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Единая лига ВТБ. Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» принимают ЦСКА и другие матчи
27.01.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 27 января, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 13-1, Химки Россия – 11-2, УНИКС Россия – 11-3, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 7-6, Нижний Новгород Россия – 7-7, Автодор Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-11, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмокі-Мінск – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет в гостях с белорусскими «Цмокамі».
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