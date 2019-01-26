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Единая лига ВТБ. Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» принимают ЦСКА и другие матчи

27.01.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет в гостях с белорусскими «Цмокамі».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – ЦСКА
Дата проведения
27 января, 15.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

Астана – ВЭФ
Дата проведения
27 января, 12.00, «СК Велотрек»
Онлайн матча

Парма – Локомотив-Кубань
Дата проведения
27 января, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 13-1, Химки Россия – 11-2, УНИКС Россия – 11-3, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 7-6, Нижний Новгород Россия – 7-7, Автодор Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-9, Парма Россия – 3-11, ВЭФ Латвия – 3-12, Цмокі-Мінск – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет в гостях с белорусскими «Цмокамі».
 
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