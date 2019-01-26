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КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Сочи», «Нефтехимик» против «Торпедо»

27.01.2019 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ

Регулярный чемпионат

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
27 января, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
27 января, 17.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Торпедо
Дата проведения
27 января, 17.30, «Neftekhim Arena»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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