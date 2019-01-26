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КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Сочи», «Нефтехимик» против «Торпедо»
27.01.2019 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Сочи», «Нефтехимик» против «Торпедо»
КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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